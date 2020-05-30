تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه قد أصدر قرار بإلزام جميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس التابعة لتعليم القاهرة ، بـ إرتداء الكمامة الواقية ابتداءا من اليوم السبت.





وأوضح عطية أنه التعليمات شددت أيضا على الحفاظ على تباعد المسافات بين العاملين حافظا على الصحة العامة.





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن هذا يأتي في إطار الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا





جدير بالذكر أنه تطبق الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من غد السبت الموافق 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.





والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.





وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها، وذلك اعتبارا من غدا السبت.









وأكدت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، أنه لا تهاون في إجراءات عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المشار إليها، لافتة إلى أن الإجراءات سوف تطبق بصرامة وحزم على كل المخالفين.





ويُعاقب كل من يخالف ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.





وأوضحت أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو، لافتا إلى أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.









وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.