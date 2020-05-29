AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يؤجل تغيير أرضية التتش

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
استقرت إدارة الأهلي علي تأجيل أعمال صيانة ملاعب استاد مختار التتش لحين إشعار آخر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد كلف الدكتور محمد سراج عضو المجلس بالتواصل مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال خارج مصر بهدف تغيير أرضية استاد مختار التتش. 

وتسببت الظروف التي يمر بها العالم من مواجهة وباء كورونا بجانب توقف حركة الطيران والنشاط الرياضي تسببا في تأجيل هذا الملف لحين إشعار آخر.

وبدأت إدارة الأهلي التخطيط لعودة التدريبات بإستاد مختار التتش بدءًا من منتصف يونيو علي مجموعتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس إعادة هيكلة قطاع الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي

ترشيحاتنا

تصريحات نارية.. شهادة رئيس الكاف أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الوداد والترجي

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

نمتلك أقدم فستان.. معلومات تاريخية مثيرة للحضارة المصرية القديمة

طريقة سحرية لمنع الذباب من دخول المنزل.. صور

الصحة: تفعيل ٣٢٠ مستشفى عام ومركزي لخدمة مصابي كورونا تباعا

المعركة تشتد بين ترامب وتويتر.. وفيسبوك يدخل على خط المواجهة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

بـ فلتر غريب| سمية الخشاب بإطلالة مختلفة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد