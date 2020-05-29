الأهلي يؤجل تغيير أرضية التتش

استقرت إدارة الأهلي علي تأجيل أعمال صيانة ملاعب استاد مختار التتش لحين إشعار آخر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد كلف الدكتور محمد سراج عضو المجلس بالتواصل مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال خارج مصر بهدف تغيير أرضية استاد مختار التتش.
وتسببت الظروف التي يمر بها العالم من مواجهة وباء كورونا بجانب توقف حركة الطيران والنشاط الرياضي تسببا في تأجيل هذا الملف لحين إشعار آخر.
وبدأت إدارة الأهلي التخطيط لعودة التدريبات بإستاد مختار التتش بدءًا من منتصف يونيو علي مجموعتين.