وكيل صحة الوادي: توصيل أدوية كورونا للمعزولين في المنازل

قال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، في تصريح خاص لصدي البلد ، إنه تم تفعيل بروتوكول توفير الأدوية الخاصة بعلاج كورونا للمخالطين والمعزولين بالمنازل مع وزارة الصحة.

وأضاف محروس ، أنه سيتم توفير الأدوية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز المحافظة علي ان يتم بعد ذلك توصيلها عن طريق أحد المختصين الي المعزولين في منازلهم .

أقرأ ايضًا:

أول مصاب بـ كورونا في الوادي الجديد يوجه رسالة لوزارة الصحة ونصائح للمواطنين

وأوضح محروس أن إجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة حيث يتم توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى ، وبعد ذلك سيتم توصيل حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية، بالإضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة وهاند جيل وكمامات طبية بالإضافة إلى كارت متابعة الحالة الصحية طبقا لحالة المصاب.

وأشار الي أن المريض سيقوم بتسجيل بياناته الشخصية وتاريخه المرضي في كارت متابعة الحالة الصحية حيث تتم المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية وإجراء المسحات المعملية لفيروس كورونا على فترات محددة لحين سلبية نتائج تحاليله وتمام شفائه.