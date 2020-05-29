فض حفل زفاف وتشميع 7 محال مخالفة لقرار الحظر بـ الشرقية.. فيديو وصور

قاد المحاسب حسام الشناوي، رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يرافقه حمدي الصعيدي مسئول المتابعة بالوحدة، حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرار الحظر.





وأكد "الشناوي" أنه بناء علي توجيهات نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار الحظر بمختلف القري التابعة لرئاسته للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 7 محلات مخالفة وملعب خاص بالإضافة إلي فض فرح بقرية الرياض وتفريق الأهالي، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار رئيس الوحدة المحلية بشنبارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من أعمال التطهير والتعقيم لقري الوحدة المحلية التابعة لرئاسته واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.