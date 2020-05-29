وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 6 ملايين مشاهدة

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" بكليب "وأنت معايا"، والتي يشارك فيها كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطى.





وفى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، داخل سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.



