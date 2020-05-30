سلبت حيازتك عن العقار أو اغتصبت.. كل ما يخص دعوى استرداد الحيازة

تعرف دعوى استرداد الحيازة بالدعوى التى يرفعها من سلبت حيازته عن العقار أو جزء منه ليسترد الحيازة ممن اغتصبها منه كما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

و شروط قبول دعوى استرداد الحيازة هى :

الشرط الأول : حيازة المدعى للعقار، و يشترط لدعوى استرداد الحيازة وضع اليد الفعلى قبل وقوع الغضب ' فدعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحيازة الحائز من أعمال الغصب ولكنها مرهونه بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة استنادا للفقرة الأولى من المادة ٩٥٨ من القانون المدني .

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الشرط الثانى : أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها.

الشرط الثالث : إن تستمر الحيازة التى سلبت مدة سنة كاملة على الأقل دون انقطاع استنادا لنص المادة ٩٥٩ من القانون المدني.

الشرط الرابع: أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة .

كما تعرف دعوى منع التعرض بالدعوى التى يرفعها الحائز ضد الغير بطلب منع التعرض له فى حيازته للعقار وإزالة مظاهره وماهية التعرض الذى يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادى أو قانونى من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكار لهذه الحيازة.

الشرط الأول : حيازة المدعى للعقار بمعنى أن تكون الحيازة أصلى أى بنية التملك فلا تكفى الحيازة العارضة لمنع التعرض الواقع على حق الملكية ومن ثم لا تقبل الدعوى إذا أقامها حائز لم تنصرف نيته إلى تملك العقار.

الشرط الثانى وهو استمرار حيازة المدعى للعقار سنة على الأقل حيازة هادئة مستقرة ومستمرة دون انقطاع .

الشرط الثالث وقوع التعرض للحائز من الغير

فكل عمل مادى أو تعرض قانونى سواء كان مباشر أو غير مباشر يأتيه الغير يعتبر تعديا يسمح برفع دعوى منع التعرض

الشرط الرابع : إن ترفع الدعوى خلال سنة من وقت التعرض .

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فيما تعرف دعوى وقف الأعمال الجديدة بدعوى وقف الأعمال الجديدة بالدعوى التى يرفعها حائز العقار لحق عينى عليه ضد الغير الذى شرع فى عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة طالبا منعه من إتمام هذا العمل.

وأضاف الباشا انا لدعوى وقف الأعمال الجديدة 4 شروط قبول وهى :

الأول/ أن يكون المدعى حائزا للعقار .

كما سلف القول يجب أن يكون المدعى فى دعوى وقف الأعمال الجديدة حائزا للعقار المطلوب حمايته حيازة قانونية صحيحة وخالية من العيوب وقت حصول التعرض الذى يجعل حيازته مهددة بخطر داهم إذا لم يتم وقفه .

الثانى / ثبوت واقعة الشروع فى أعمال تهدد الحيازة :

يجب أن يشرع المدعى عليه لو تم و كان من شأنه أن يشكل تعرضا للحيازة، فإذا قام المدعى عليه بأعمال وأشغال يخشى لأسباب معقولة، إذا تركت أن تصبح تعرضا للحيازة أى أنه اعتداء على وشك الوقوع فقد اشترط القانون صراحة أن تكون الأعمال التى بدأها المدعى عليه لم تتم أى أن المدعى عليه شرع فيها ولم ينتهى بعد كأن يشرع المدعى عليه فى بناء حائط فى أرضه يمنع المدعى صاحب حق الارتفاق من المرور فى الأرض فيقوم بحفر الأساس وجلب مواد البناء .

الثالث / استمرار الحيازة لمدة سنة على الأقل، و يجب أن تستمر حيازة المدعى مدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل شروع المدعى عليه فى الأعمال الجديدة التى لو تمت لأصبحت تعرضا للحيازة، وللمدعى فى سبيل ذلك أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته سواء كان المدعى خلفا عام أو خاص.

الرابع/ من دعوى وقف الأعمال الجديدة أن ترفع خلال سنة من وقت البدء فى الأعمال الجديدة فإذا كانت الأعمال متعاقبة يبدأ حساب السنة من وقت البدء فى أول عمل منها فلو انقضت السنة ورفعت الدعوى تكون غير مقبولة حتى ولو كانت الأعمال الجديدة لم تتم بل ينبنى على الحائز فى هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كى يرفع دعوى منع التعرض .