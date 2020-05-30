سجل حلقة تذاع الأسبوع المقبل.. عبدالحفيظ يغرم جونيور أجايي بعد ظهوره إعلاميًّا

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية على النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، دون الرجوع إليه في هذا الأمر.





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يأتي قرار مدير الكرة بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي المتعارف عليها في هذا الشأن.





وكانت إحدى القنوات قد بثت مؤخرًا تنويهًا حول الحلقة، التي سيظهر خلالها أجايي لاعب الأهلي الأسبوع المقبل.





يذكر أن عبدالحفيظ كان قد أعلن في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية، بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.