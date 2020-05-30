بعد إصابة زوجة المستشار المالي.. محافظ الشرقية: نتخذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الديوان العام

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان المحاسب "جمال عبد العاطي" المستشار المالي للمحافظة أجري المسح هو وأفراد أسرته وتبين سلبية المسح وهو بخير .





وأضاف المحافظ أما بخصوص إصابة زوجة المستشار المالي للمحافظة فهي بالفعل تعاني من الأصابة بفيروس كورونا المستجد وتخضع للعزل وتتلقي العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة والسكان.





وأشار محافظ الشرقية ان المحافظة تتخذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازاية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا بالإضافة الي التكليف بعدم دخول أي فرد مبني ديوان عام المحافظة دون أرتداء الكمامة الواقية.





كان المحاسب جمال عبد العاطي المستشار المالي لمحافظة الشرقية مدير حسابات محافظة الشرقية سابقا، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد









وأضاف "عبد العاطي" قائلا: "أهلى وأصدقائى وزملائى وكل من لى فى قلبه ذرة حب أصيبت زوجتى وهى الآن بالعزل المنزلى أستحلفكم بالله الدعاء لنا بالشفاء ارجوكم الدعاء".



