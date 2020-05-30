AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إصابة زوجة المستشار المالي.. محافظ الشرقية: نتخذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الديوان العام

السبت 30/مايو/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان المحاسب "جمال عبد العاطي" المستشار المالي للمحافظة أجري المسح هو وأفراد أسرته وتبين سلبية المسح وهو بخير .

وأضاف المحافظ أما بخصوص إصابة زوجة المستشار المالي للمحافظة فهي بالفعل تعاني من الأصابة بفيروس كورونا المستجد وتخضع للعزل وتتلقي العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وأشار محافظ الشرقية ان المحافظة تتخذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازاية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا بالإضافة الي التكليف بعدم دخول أي فرد مبني ديوان عام المحافظة دون أرتداء الكمامة الواقية.

كان المحاسب جمال عبد العاطي المستشار المالي لمحافظة الشرقية مدير حسابات محافظة الشرقية سابقا، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد


وأضاف "عبد العاطي" قائلا: "أهلى وأصدقائى وزملائى وكل من لى فى قلبه ذرة حب أصيبت زوجتى وهى الآن بالعزل المنزلى أستحلفكم بالله الدعاء لنا بالشفاء ارجوكم الدعاء".

فيما تحولت صفحة المستشار المالي للمحافظة لساحة دعاء للزوجة بأن يتم الله شفاءها وللأسرة أن يعافيها الله ويلهمهم الصبر علي مصابهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من محافظ الشرقية لتأمين المحافظة من فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية: فرق طبية مدربة لفحص عمال المناطق الصناعية ورواد السكك الحديدية

عقب إصابة طبيبة صدر بـ كورونا.. إجراء مهم من مستشفى الأحرار بالزقازيق

توزيع 7500 كرتونة رمضان على العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروعات الرصف ورفع كفاءة وتطوير المناطق بحي الجمرك

ترشيحاتنا

صراع سعودي إماراتي على نجم الزمالك المعار.. والنادي يدرس العروض

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير التعليم يحذر من شائعات تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تصدقوا إلا بياناتنا الرسمية

الله يرحمك يا حبيبى.. السبكي ينعى الراحل حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد