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أخبار البلد

أهم الأخبار.. احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد.. ترامب يهاجم الصين .. والصحة تعلن تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 12:59 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :

فرض حظر تجول في منيابوليس بعد احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد 

أصدر عمدة مدينة منيابوليس أمرا بفرض حظر تجول في المدينة ابتداء من مساء الجمعة.. للمزيد اضغط هنا

تفاصيل اشتباكات السودان وإثيوبيا على ضفاف أحد روافد النيل.. فيديو جراف

وقعت مساء أمس اشتباكات بين قوات من الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي، وفقا لبيان..للمزيد اضغط هنا 

تركيا تواصل استفزازها.. تعتزم التنقيب عن النفط والغاز قبالة ليبيا خلال أشهر

أعلنت تركيا عزمها بدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا خلال 4 أشهر. وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز ... للمزيد اضغط هنا

ترامب: الصين تجسست علينا لسنوات وأرواح كثيرة أُزهقت بسببها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أرواحًا كثيرة قد أُزهقت ودول عديدة تكبدت خسائر اقتصادية فادحة بسبب طريقة الصين في إدارتها لأزمة فيروس كورونا ...للمزيد اضغط هنا

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا .. للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. للمزيد اضغط هنا

خاص| طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو

طرح عدد من نواب البرلمان مقترحات عديدة حول إمكانية طرح الكمامات.. للمزيد اضغط هنا

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