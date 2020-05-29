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اقتصاد

خاص| طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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محمد صبيح
طرح عدد من نواب البرلمان مقترحات عديدة حول إمكانية طرح الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين في إطار جهود الدولة خلال الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).



واستعرض صدى البلد إمكانية تنفيذ ذلك من خلال توفير الكمامات والمطهرات لدى منافذ صرف السلع التموينية، حيث أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن لم تخرج هذه المقترحات حيز ساحة البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء لم يوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح الكمامات والمطهرات ضمن السلع التموينية المقررة على بطاقة التموين في إطار منظومة الدعم السلعي وفارق نقاط الخبز.

فيما أوضح عدد من أصحاب منافذ جمعيتي الذين تواصل معهم صدى البلد أنه يمكن طرح الكمامات والمطهرات مثل كولونيا 555 ضمن السلع الحرة في منظومة فارق نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطن مقابل فارق نقاط الخبز.

وأضاف صاحب منفذ جمعيتي بالجيزة أن المواطنين طلبوا منه توفير الكمامات والمطهرات ضمن السلع الحرة التي يحصلون عليها مقابل فارق نقاط الخبز.. موضحا أنه سيقوم بتوفير الكمامة وكولونيا 555 أول يونيو ضمن سلع فارق نقاط الخبز لشهر مايو الجاري والتي يتم صرفها أول 20 يوما من شهر يونيو المقبل.

فيما أوضح مسئول بأحد المجمعات الاستهلاكية أن أدوات النظافة والمطهرات مطروحة ضمن السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية ويمكن للمواطن الحصول عليها مقابل فارق نقاط الخبز المستحق له حيث يحصل المواطن على السلع الأساسية المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل قيمة 50 جنيها الدعم.  
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