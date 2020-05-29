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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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معتز الخصوصى
تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن التنسيق بين وزارة التموين والشركات المنتجة لأدوات الوقاية "كمامات - مطهرات"  وتوزيعها على كافة المواطنين من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة فى جميع انحاء الجمهوري على بطاقات التموين.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة فى إطار إستكمال الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية المواطنين ومنع انتشار الوباء العالمى "فيروس كورونا" فى ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لوقاية المواطنين ومنع انتقال العدوى.

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال عبد العال "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
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