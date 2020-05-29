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برلمان

برلماني يطالب بالعمل عن بعد بالجهات الحكومية لمواجهة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، على مقترح تقسيم العمل في الجهات الحكومية إلى ورديتين، وذلك لمنع التكدسات، مؤكدًا أنه حل ليس جذري.

وقال حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من الضروري أن تواكب الحكومة التطورات في مختلف بلدان العالم، عن طريق العمل عن بعد، مشيرًا إلى أنه الحل الأمثل للقضاء على التكدسات بالجهات الحكومية، وبالتالي منع الاختلاط وتناقص فرص انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه على الحكومة أن تغير من سياسة العمل الروتيني، وإدراك أهمية العمل عن بعد، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما طالب بتقسيم العمل على الأبنية التي لا تضم موظفين كثيرين، لتقليل الزحام في الأبنية المزدحمة بالموظفين
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