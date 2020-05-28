إجراءات مهمة .. الأطباء تعلن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع النقيب

عقد اليوم لقاء عاجل بين رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى ونقيب الأطباء د حسين خيرى وبحضور د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.





يأتي ذلك لاستعراض مستجدات الوضع فى أزمة كورونا ولعرض المشاكل التى تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى ، فى البداية ثمن السيد رئيس الوزارء الدور العظيم الذى يقوم به الاطباء ومعهم باقى الفريق الطبى فى مواجهة هذه الجائحة وعرض النقيب أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهى:





10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء اقرأ ايضا |





*- ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعمل فى مستشفيات العزل الجديدة

*- و اجراء مسحات الpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

*- والتأكيد على تخصيص اماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من مصابى كورونا فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

*- ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.





من جانبه أكد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الpcr للطواقم الطبية فورًا وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن وسيتم تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى

وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع أكد د مدبولي رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا

اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا .. أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أ عضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.



