احتفالات صامتة ومدرجات خاوية.. لاعبو سالزبورج يحتفلون بكأس السوبر النمساوي





افتتح دومينيك سزوبوسزلاي التسجيل لسالزبورج في الدقيقة 19، ليعقبه ستومبرجر مدافع أوستريا بالهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريد بول بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، عمق أوكافور من جراح أوستريا بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 53، ليضيف بعدها زميله أشيمورو الهدف الرابع في الدقيقة 65، ليختتم بعدها كواتا مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 79، ويتوج فريقه باللقب الأوروبي الأول بعد أزمة فيروس كورونا بكل سهولة.





وعلى عكس المعتاد منذ نشأة كرة القدم، لم يشهد تتويج ريد بول سالزبورج باللقب الأول في القارة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا، أي مظاهر احتفال، في مشهد غير مألوف، حيث كان اللاعبون متباعدين على منصة التتويج لتجنب التلامس، ورفع قائد الفريق الكأس وحيدًا أمام المدرجات الخالية، في مشهد حزين بالطبع لعشاق كرة القدم.





وأقيمت المباراة على ملعب " وورثرسيستاديوم"، جنوب البلاد، بدون حضور جماهيري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لعودة النشاط الكروي في النمسا.



هل تخيلت مباراة نهائية بلا جمهور وتتويجًا أمام مدرجات خالية؟

شاهد أجواء المباراة وأهدافها ولحظات التتويج في هذا المشهد غير المعتاد بنهائي كأس النمسا الذي حسمه ريد بول سالزبورج بالفوز على أوستريا لوستيناو بخماسية نظيفة pic.twitter.com/lwZRv9RzNQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 29, 2020

توج نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء أمس الجمعة، ببطولة كأس السوبر النمساوي، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على أوستريا لوستنياو، بفوزه عليه بخماسية نظيفة.