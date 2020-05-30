احتفالات صامتة ومدرجات خاوية.. لاعبو سالزبورج يحتفلون بكأس السوبر النمساوي

توج نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء أمس الجمعة، ببطولة كأس السوبر النمساوي، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على أوستريا لوستنياو، بفوزه عليه بخماسية نظيفة.
افتتح دومينيك سزوبوسزلاي التسجيل لسالزبورج في الدقيقة 19، ليعقبه ستومبرجر مدافع أوستريا بالهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريد بول بهدفين نظيفين.
وعلى عكس المعتاد منذ نشأة كرة القدم، لم يشهد تتويج ريد بول سالزبورج باللقب الأول في القارة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا، أي مظاهر احتفال، في مشهد غير مألوف، حيث كان اللاعبون متباعدين على منصة التتويج لتجنب التلامس، ورفع قائد الفريق الكأس وحيدًا أمام المدرجات الخالية، في مشهد حزين بالطبع لعشاق كرة القدم.
هل تخيلت مباراة نهائية بلا جمهور وتتويجًا أمام مدرجات خالية؟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 29, 2020
شاهد أجواء المباراة وأهدافها ولحظات التتويج في هذا المشهد غير المعتاد بنهائي كأس النمسا الذي حسمه ريد بول سالزبورج بالفوز على أوستريا لوستيناو بخماسية نظيفة pic.twitter.com/lwZRv9RzNQ