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محافظات

غياب كامل للوعي.. أهالي المنوفية يقيمون فرحا كبيرا وسط تجمع المئات

السبت 30/مايو/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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محمد امين
واقعة مؤسفة وغريبة تشهدها حاليا قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعد قيام أهل القرية بعمل سرادق كبير للاحتفال بزواج احد أبناء القرية 

شهدت القرية تجمع أعداد كبيرة من الأهالي وسط الاحتفال بالعرس في وسط القرية وسط غياب كبير للوعي وعدم تحمل المسئولية وسط انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم 


 والجدير بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة المنوفية قد أصدرت قرارا بتخصيص 90 بالمائة من المستشفيات المتواجدة بالمحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا

 يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم. 
غياب كامل للوعي.. أهالي المنوفية يقيمون فرحا كبيرا وسط تجمع المئات
غياب كامل للوعي.. أهالي المنوفية يقيمون فرحا كبيرا وسط تجمع المئات
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