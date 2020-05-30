غياب كامل للوعي.. أهالي المنوفية يقيمون فرحا كبيرا وسط تجمع المئات





شهدت القرية تجمع أعداد كبيرة من الأهالي وسط الاحتفال بالعرس في وسط القرية وسط غياب كبير للوعي وعدم تحمل المسئولية وسط انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم









والجدير بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة المنوفية قد أصدرت قرارا بتخصيص 90 بالمائة من المستشفيات المتواجدة بالمحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا





يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم.