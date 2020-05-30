نوران أبو طالب ودينا الوديدي تتألقان في حفل محمد منير

حرص النجم محمد منير على مشاركة أكثر من موهبة لامعة خلال حفله الذي أقيم مساء الجمعة بمنزله، تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطلب الكينج محمد منير من المطربة نوران أبو طالب أن تشاركه اغنيته الشهيرة شبابيك، فيما شاركته المطربة دينا الوديدي أغنية في عنيكى، وغنى الثلاثي يا شمس غيني.
أنهى الفنان محمد منير، حفله اللايف من منزله، للتخفيف عن جمهوره في ظل أزمة فيروس كورونا، ولم يستطع تمالك دموعه مع آخر أغنية بالحفل على كلمات "حدوته مصرية".
وجلس محمد منير طوال الحفل لعدم استطاعته الوقوف وظهر بجانبه عكاز بعد اجرائه أكثر من عملية جراحية مؤخرا.
وقال النجم محمد منير منتصف الحفل: لقد أجريت عملية في مفصل الحوض، وأنا في طريقي إلى الشفاء، ولولا أطباء القوات المسلحة لما كنت وسطكم اليوم، لذلك دعوني أقف لحظات تقديرا لشهداء الجيش والشرطة والاعتراف لما قدموه من تضحيات للوطن.
قال منير قبل بداية الحفل :"احنا عايشين في دايرة .. عايزين نحس اننا هنتعدى ازمة كورونا .. إنتوا عيلتي .. مفيش حد فيكوا معرفهوش .. هنعلي صوتنا بالغنا وهنحل كل حاجة بالغنا".
وشهد الحفل خلال الساعة الأولى منه دخول حوالى 100 ألف شخص لمشاهدة منير.
وقدم منير العازفين في فرقته، وعددا من المغنين الصاعدين منهم :"دينا الوديدي، ونوران ابو طالب، وأحمد زيزو"، وعلق قائلًا: انا وصلت خلاص لمرحلة العكاز وهما بيساعدوني".