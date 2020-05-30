نوران أبو طالب ودينا الوديدي تتألقان في حفل محمد منير

حرص النجم محمد منير على مشاركة أكثر من موهبة لامعة خلال حفله الذي أقيم مساء الجمعة بمنزله، تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وطلب الكينج محمد منير من المطربة نوران أبو طالب أن تشاركه اغنيته الشهيرة شبابيك، فيما شاركته المطربة دينا الوديدي أغنية في عنيكى، وغنى الثلاثي يا شمس غيني.



