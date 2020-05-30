AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع السلامة عم حسن... هنادي مهني تنعى الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 06:20 ص
حسن حسني
حسن حسني
Advertisements
ميرنا محمود
نعت الفنانة هنادي مهني الراحل حسن حسني   بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .

ونشرت هنادي مهني صورة للفنان الراحل حسن حسني   من خلال حسابها الشخصى بموقع انستجرام قائلة : لا اله الا الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واجعله من أهل الجنة واجعل قبره روضه من رياض الجنة، مع السلامه يا عم حسن.

توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

حسن حسنى: سعيت للتمثيل في سارق الفرح فحصدت 5 جوائز

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني

الله يرحمك ياعمي.. حمادة هلال يطلب الدعاء للراحل حسن حسني

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيده

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: قوافل علاجية لتوزيع مستلزمات وقائية وادوية على مرضى كورونا بالمنازل

بحوزته 13 جنيهًا.. كشف غموض العثور على جثة طافية بـ نهر النيل في كفر الشيخ

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

نشرة السوشيال.. مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. ياسمين صبري بإطلالة على البحر

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ فمين.. وإجراء جراحة لاستئصال الزائد

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت