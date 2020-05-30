مع السلامة عم حسن... هنادي مهني تنعى الراحل حسن حسني

نعت الفنانة هنادي مهني الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .





لا اله الا الله إنا لله وإ نا إ ليه راجعون اللهم ارحمه واجعله من أهل الجنة واجعل قبره روضه من رياض الجنة، مع السلامه يا عم حسن. ونشرت هنادي مهني صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها الشخصى بموقع انستجرام قائلة :





توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).







