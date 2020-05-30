إن العين لتدمع.. بيومي فؤاد يودع حسن حسني

نعي الفنان بيومي فواد الفنان والفنان اكرم حسني الراحل حسن حسني الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا .





وكتب بيوم فواد عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : ا ن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزنون إنا لله وإنا إليه راجعون وداعآ عم حسن " .





بينما كتب أكرم حسني عبر الانستجرام : "البقاء لله .. عم حسن حسني في ذمة الله. ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا حبيبي ".





وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

word-wrap:break-word;" target="_blank">البقاء لله .. عم حسن حسني في ذمة الله. ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا حبيبي