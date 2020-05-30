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اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن وانخفاض كرتونة البيض لأدنى مستوى

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الدواجن بقيمة 5 جنيهات للكيلو، حيث سجلت 27 جنيها للكيلو بالمزرعة وللمستهلك تتراوح ما بين 30 إلى 31 جنيها.


وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انخفاض أسعار الدواجن سيؤدى إلى خسائر فادحة للمزارع، نظرا لعدم تناسب تكلفة الإنتاج مع البيع، نظرا لارتفاع أسعار الكتكوت ليسجل 12 جنيها، نتيجة انخفاض إنتاج دجاج الأمهات.

وفيما يتعلق بالبيض، قال السيد إن أسعار البيض سجلت أدنى مستوى من الأسعار، حيث بلغ سعر الكرتونة 21.5 جنيه بالمزارع وتصل للمستهلك بـ26 جنيها مقارنة بـ35 جنيها للكرتونة الواحدة.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض لا تتناسب مع تكلفة بيعها، حيث إن تكلفتها الإنتاجية تصل لـ  29 إلى 30 جنيها، فى حين تصل للمستهلك بـ26 جنيها أى أن هناك خسارة 3 جنيهات فى الكرتونية، نظرا لعدم الإقبال على القوى الشرائية فى حين وجود فائض فى الإنتاج.

وطالب السيد بضرورة تحديد حد أدنى وأقصى لأسعار الدواجن للحفاظ على استثمارات القطاع من الانهيار، والمزارع من الغلق، وقيام الحكومة بوضع إستراتيجية لتنمية القطاع.
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