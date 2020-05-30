AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جسم واحد و رأسين.. شاهد أغرب حالة توأم في العالم

السبت 30/مايو/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نعرف جميعا حالات التوائم التي نقابلها في حياتنا و نراها شئ جميل أن يولد من نفس الشخص اثنين بجسدين منفصلين ، إلا ان هذه الحالة غريبة و فريدة من نوعها . 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة نورما اندرادي البالغة من العمر 49 عاما، التي تحكي مشكلتها مع توأمتيها اللاتي ولدن ملتصقتا الجسد بشكل غريب لم تشاهده من قبل ، فهن ولدن بجسد واحد يشتركن فيه و لكن برأسين و تفكير مختلف تماما . 

تقول السيدة المكسيكية نورما والدة التوأم الغريب ، أنها تعاني معهن منذ 19عام ، فهن شقيقان ، فقد يبدو انهن يتشاركا الجسم ، و لكن لكل شابة منهن طلباتها و افكارها الخاصة بها، لذلك صرت أعاني من هذا الانفصال الفكري و الاتصال الجسدي مدة طويلة و اتمنى أن أخذ قسط من الراحة بعد رد الأطباء . 

وأضافت السيدة نورما ، أن طفلتيها تأخرن في مرحلة المشي ، فقد كانا لا يتفهمن أن ذلك الجسد الواحد يتحكم في شخصين و ليس شخص واحد ، فأخذتا وقت طويل للتعايش مع هذا الموقف الطارئ.

وأشارت نورما، أنها تواصلت مع عدد كبير من الأطباء لحل تلك الأزمة و فصل الشابتين عن بعضهن و التعايش بشكل طبيعي . 
جسم واحد و رأسين.. شاهد أغرب حالة توأم في العالم
جسم واحد و رأسين.. شاهد أغرب حالة توأم في العالم
جسم واحد و رأسين.. شاهد أغرب حالة توأم في العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

إصابة نجم منتخب انجلترا السابق بكورونا

مرض نادر.. فراء ينمو في عين كلب أليف

قصة النبي والأم المرضعة.. شيخ أزهري يرويها بالفيديو

ترشيحاتنا

على مساحة 11 فدانا.. فض سوق للخضار بشبرا الخيمة وإحالة المخالفين للتحقيق

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين من اليوم.. الحكومة تحدد 6 أماكن ارتداء الكمامة

هل يجوز توكيل أحد بصلاة الاستخارة بدلا مني.. الإفتاء تجيب

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الجيزة

أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

انتبه .. هذه الفئات عليها التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض فيروس كورونا