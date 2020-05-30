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فن

دانا حمدان تنعى حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت النجمة دانا حمدان، الفنان حسن حسنى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت دانا حمدان معلقة: "البقاء لله الفنان القدير حسن حسني".

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وتوفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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