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رشا مجدى: حسن حسنى تشبع من الفنانين الكبار وتعلم منه الصغار..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 09:35 ص
حسن حسنى
حسن حسنى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الفنان الراحل حسن حسنى قدم دورًا رائعًا فى فيلم " الباب المفتوح" وهو صغير فى السن، لافتة إلى أنه كان قريبا من العمالقة الكبار منذ بداية دخوله عالم الفن وفى بداية حياته.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان الراحل حسن حسنى تشبع من الفنانين الكبار وتعلم منهم، والفنانين الحاليين تعلموا منه.

وأوضحت أن الراحل حسن حسنى لم يظهر فى فيلم ناصر 56 إلا دقائق معدودة ولكنه ترك علامة فارقة فى الفيلم.

ونعى برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الفنان حسن حسنى، الذى وافته المنية فجر اليوم، السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت الإعلامية لميس سلامة إن حسن حسني دخل كل بيت، وقدمت التعازى لأهل الفنان الراحل الذى تعرض لأزمة قلبية مساء أمس انتقل على أثرها للمستشفى ولم يكمل 24 ساعة وتوفى.

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