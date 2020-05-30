ياسر عزت: مسلسل الاختيار مهم جدا على المستوى الوطني وتوافرت له عوامل النجاح

قال الفنان ياسر عزت أحد أبطال مسلسل الاختيار ، إن ترشيحه للمسلسل جاء من قبل المخرج المنفذ للمسلسل الاستاذ خيري سالم، وتقابلوا لأول مرة من خلال حضوره لمسرحية "روح" التي كان يؤدي فيها أحد الأدوار.





وأضاف عزت خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن مسلسل الاختيار مهم جدا سواء على المستوى الوطني، كما توفرت له كل عوامل النجاح من مخرج ومؤلف وفريق عمل ممتاز.





ومن جانبها أشادت ماجدة منير بـ المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار، موضحة أنها تحب العمل معه، كما وصفتة بالهدوء ووصفت أماكن التصوير التي يتواجد فيها بالراحة.





كما أشارت ماجدة منير إلى أنه على الرغم من أن دورها في المسلسل كان صغير، إلى أنه حاز على إعجابها، نظرا للمشاعر العميقة التي حظت بها مشاهد الشخصية.



