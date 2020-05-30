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تعليم

صيدلة حلوان تقدم إرشادات مهمة للمطهرات اللازمة للوقاية من كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:30 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان مجموعة من المعلومات والنصائح  حول بعض المطهرات التي يمكن استخدامها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد لحماية الأشخاص وذلك خلال تواجدهم بالمنزل أو أثناء الخروج للعمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة ايمان حجاج قائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة  فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


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وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن المواد المطهرة المسموح باستخدامها هى:
١- الكحول الإيثيلي لتطهير اليدين بتركيز من٦٠-٧٠% أما التركيزات الاعلى مثل ٨٠ او ٩٠ أو الكحول الخام بتركيز ٩٩.٩% او ما يعرف Absolute alcohol  فإنها لا تصلح للتطهير لحاجة الكحول الأساسية للماء فى عمله.
٢- كحول الأيزوبروبيل بتركيز  ٦٠-٧٠% وهو مايعرف باسم  rubbing alcohol.
٣- اما المطهرات على هيئة كولونيا او جل مطهر فهى من الممكن استخدامها لتطهير الايدى بشرط  احتوائها على أحد الكحولات السابقة بنفس التركيز .
٤- أوصت  منظمة الصحة العالمية بتركيبتين من الكحول الايثيلى أو الايزوبروبيل مضاف له ماء أكسجين بتركيز ٣,. % كمادة مقاومة للفيروسات والبكتريا والجراثيم الكامنة بالاضافة إلى الجلسرين بتركيز ١,٥ % كمرطب ليقاوم جفاف الجلد الذى قد يحدث نتيجة الاستخدام الكثير للكحول.
٥-  وعن تنظيف الاسطح فإن استخدام الكلور بتركيز ١,. أو ٢,. % في الأماكن التى يخشى من ارتفاع نسبة العدوى بها فيمكن استخدام الكلور بتركيز ٥,. % على أن يتم  تحضيره بشكل فورى قبل الاستعمال حيث انه غاز متطاير لايمكن الاحتفاظ به لفترة.
هذا وقد قام بتقديم هذه المعلومات الصحية الهامة  الدكتور محمد صلاح بكلية الصيدلة جامعة حلوان .
صيدلة حلوان تقدم إرشادات مهمة للمطهرات اللازمة للوقاية من كورونا
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