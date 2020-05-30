ذروة الفيروس لم تحدث بعد.. توقعات بارتفاع الإصابات أضعاف الأرقام الحالية.. و10 نصائح للحماية من عدوى كورونا خارج المنزل

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يتبعون تعليمات الوقاية والإجراءات اللازمة لتفادى الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، إلا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا وملحوظا فى حالات الإصابة بـ ارتفاعا كبيرا وملحوظا فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا فى مصر، مما جعل الكثير يشعر بالخوف والقلق.









وأكد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن الأيام المقبلة تحمل العديد من أرقام مصابي فيروس كورونا في مصر بسبب ما حدث في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وخلال إجازة أسبوع العيد.











وأوضح الدكتور عادل خطاب، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة ام بى سي مصر، أن ذروة الفيروس لم تحدث حتى الآن لكنها منتظرة خلال الأيام المقبلة، وستحدث إصابات قد تصل لـ 7 و10 أضعاف الأعداد الحالية، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص مصابون بالفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض كورونا.











اقرأ أيضا:









وتوقع الدكتور عادل خطاب زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين، وذلك لأن الأشخاص المغتربين في القاهرة ومن محافظات أخرى، سافروا لبلادهم في إجازة العيد، ثم عودة العاملين للقاهرة مرة أخرى واستئناف عملهم بدءًا من الغد، مما يتسبب في زيادة عدد الإصابات نتيجة الاختلاط الذي حدث الأسبوع الماضي.









نصائح لتقليل أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر

فى سياق متصل، قدم الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية وخبير المناعة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بعض النصائح والتعليمات التى لابد من اتباعها لكى نتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا ولا نسجل أى إصابة أو حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.





- تطبيق جميع المؤسسات الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.



- معاقبة كل من يخالف تعليمات الدولة فى الوقاية.

- وضع إرشادات عامة للوقاية فى جميع المؤسسات ووسائل المواصلات.

- تفعيل الخدمات الإلكترونية للحد من الخروج من البيت، والزحام، ونشر العدوى.



- تشجيع التبضع الإلكتروني والشراء والبيع عن طريق خدمات الأون لاين.

- تقليل التعامل بأوراق النقود.



- تنشيط طلبات الدليفرى.



- التزام المطاعم بإجراءات الوقاية وسلامة الغذاء حتى وصول الطلبات إلى الزبائن.



- قياس درجة الحرارة قبل دخول المواطنين والموظفين أماكن العمل.



- توفير غرفة عزل معقمة جيدة التهوية لأى عامل أو موظف تظهر عليه أعراض العدوى بفيروس كورونا خلال ساعات العمل.

- إبعاد العمال والموظفين والزبائن عن بعضهم البعض بما لا يقل عن متر ونصف المتر، والالتزام باستخدام الماسك.



- توفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بسائل الكلور المخفف بنسبة 10%.



- التهوية الجيدة لأماكن العمل بفتح الشبابيك وتشغيل المراوح وتقليل استخدام التكييفات.



- الالتزام بالتباعد الاجتماعى.



- نظّف اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو معقم اليدين الكحولي.

- عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثنية مرفق الذراع.

- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

- تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

- غسل الأيدى بالماء والصابون يجب أن يزداد.

- عدم الخروج للأماكن المزدحمة أو التى بها مرضى بأعراض تنفسية إلا بالكمامة.

- من الأهمية محاربة المخاوف و الهلع والرعب والفزع، لأنها تسبب التوتر، والتوتر يقلل المناعة، ويزيد من فرص العدوى بالميكروبات عامة بما فيها فيروس الكورونا المستجد.

- التباعد الاجتماعى

- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.



- لا للقبلات، أو الأحضان، أو المصافحة.









اقرأ أيضا:











هؤلاء الأشخاص يجب عليهم التوجه إلى المستشفى عند ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وقال الدكتور محمد إبراهيم، مدير العنايات المركزة فى مديرية الصحة بالقليوبية، فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن الازدحام الشديد على المستشفيات وأماكن الكشوفات والمسحات أدى إلى انتقال العدوى وارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا ، فلابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وبالأخص عند التواجد فى الأماكن العامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.









ونصح بعدم الذهاب إلى المستشفى إلا لبعض الفئات بمجرد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهم مرضى الضغط والسكر وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى من يشعر بضيق أو صعوبة فى التنفس.



