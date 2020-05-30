محافظ الشرقية لـ التنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذارا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي، التي جرى إستردادها، وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى.





جاء ذلك خلال إجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.





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وخلال الاجتماع، أمهل محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء أسبوعين للإنتهاء من تقنين أوضاع 567 حاله تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الإبتدائية.





وأكد المحافظ، علي حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون وإسترداد حقوقها التي هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها.





كما طالب المحافظ بإعداد تقرير يومي موضح به الحالات التي تم الإنتهاء من تقنين أوضاعها وطلبات التصالح لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوى والهام، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وقال " اللي مش قادر يعمل معنا خلال الفتره الحاليه يقدم إعتذار".





وقرر محافظ الشرقية، عقد إجتماع برئاسة المهندسه لبني عبد العزيز نائبة المحافظ خلال الأسبوع الجاري للوقوف على طلبات التصالح المقدمه لتقنين أراضي أملاك الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا حيالها.