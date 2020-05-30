دون إجراءات احترازية.. أطفال يتعرضون للخطر بشوارع العياط.. فيديو

مع انتشار فيروس كورونا المستجد بالعالم وازدياد عدد حالات المصابين خلال الايام الاخيرة ، وفرض ارتداء الكمامات اجباريا بالمواصلات العامة والاسواق ، لا يزال الشارع المصرى يشهد بعض المخالفات من جانب المواطنين معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر .





رصد صدى البلد بعضا من تلك المخالفات بمركز العياط بمحافظة الجيزة حيث لوحظ ظهور عدد كبير من المواطنين بالاسواق بمركز العياط دون ارتداء الكمامات رغم فرض ارتداءها اجباريا وتوقيع غرامة على المخالفين ، كما لوحظ ايضا تجمع العديد من الاطفال بالشوارع دون اخذ اى اجراءات احترازية، معرضين حياتهم للخطر .







