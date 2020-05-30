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بين الناس

دون إجراءات احترازية.. أطفال يتعرضون للخطر بشوارع العياط.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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كريم ناصر - محمد ابو النور
مع انتشار فيروس كورونا المستجد بالعالم وازدياد عدد حالات المصابين خلال الايام الاخيرة ، وفرض ارتداء الكمامات اجباريا بالمواصلات العامة والاسواق ، لا يزال الشارع المصرى يشهد بعض المخالفات من جانب المواطنين معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر .  

رصد صدى البلد بعضا من تلك المخالفات بمركز العياط بمحافظة الجيزة حيث لوحظ ظهور عدد كبير من المواطنين بالاسواق بمركز العياط دون ارتداء الكمامات رغم فرض ارتداءها اجباريا وتوقيع غرامة على المخالفين ، كما لوحظ ايضا تجمع العديد من الاطفال بالشوارع دون اخذ اى اجراءات احترازية، معرضين حياتهم للخطر . 


كانت الحكومة  قد قررت فرض إرتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة ، وعلى جميع من يستقلوا وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.
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