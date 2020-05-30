الدوري الألماني .. فولفسبورج يخسر أمام آينتراخت في غياب مرموش.. وهوفنهايم يفوز على ماينز

خسر نادي فولفسبورج، أمام ضيفه نادي آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من

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كان فولفسبورج المسيطر على أحداث النصف الأول من المباراة، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص، دون أن يهزوا شباك كيفن تراب حارس الضيوف.





وفي الدقيقة 26، أشار حكم اللقاء لاحتساب ضربة جزاء للضيوف، بعد شد بونجراسيتش مدافع فولفسبورج لقميص لاعب آينتراخت فرانفكورت، ليتولى البرتغالي أندريه سيلفا تنفيذها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول ل فرانكفورت في الدقيقة 27.





وحاول بعدها أصحاب الدار تعديل النتيجة في الشوط الأول، لكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم آينتراخت بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، عادل مبابو النتيجة لفولفسبورج في الدقيقة 58 برأسية رائعة، لكن كامادا سجل الهدف الثاني لآينتراخت في الدقيقة 85، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار التاسع له هذا الموسم





وجلس المصري عمر مرموش ، مهاجم نادي فولفسبورج، على مقاعد البدلاء لفريقه، بعد أن سجل مشاركته في الدوري الألماني في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد آينتراخت للنقطة 32 في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد نادي فولفسبورج عند النقطة 42 في المركز السادس.





وفي نفس الجولة، فاز فريق هوفنهايم على مضيفه نادي ماينز بهدف نظيف، سجله إلياس بيبوا في الدقيقة 43.



