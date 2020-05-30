5 % من المصابين حالتهم خطرة.. لجنة مكافحة كورونا: سنضيف أدوية جديدة على البروتوكول العلاجى قريبا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر سوف تضيف أدوية جديدة لبروتوكول العلاج خلال اسبوعين.





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: نجري دراسات عليه حاليا وهناك ادوية تحت الدراسة الإكلينيكية لحين التأكد من فعاليتها وسيتم الإعلان عنها.





وتابع حسام حسني:" فيروس كورونا لم يعد شرسا ولكن تطور وزادت قدرته على ومن الممكن ان يصيب المريض 5 أصحاء". الانتشار





وتابع حسام حسني :" المريض المصري لديه وعي بضرورة الذهاب إلى الطبيب وبالتالي نشهد زيادة في أعداد الإصابات في مصر مؤخرا ".





وأكمل حسام حسني :" يهمنا في أعداد المصابين التعرف على الإصابات الخطرة ومازال 5 % من الأعداد المعلنة حالات شديدة الخطورة، ويحتاجون إلى رعاية مركزة، و80 % من الحالات المكتشفة حالات بسيطة و15 % حالات متوسطة ".