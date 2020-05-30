AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

5 % من المصابين حالتهم خطرة.. لجنة مكافحة كورونا: سنضيف أدوية جديدة على البروتوكول العلاجى قريبا

السبت 30/مايو/2020 - 06:48 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا  بوزارة الصحة، إن  مصر سوف تضيف  أدوية جديدة لبروتوكول العلاج خلال اسبوعين.

وأضاف   حسام حسني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: نجري دراسات عليه حاليا وهناك ادوية تحت الدراسة الإكلينيكية لحين التأكد من فعاليتها وسيتم الإعلان عنها.

 وتابع حسام حسني:"  فيروس كورونا لم يعد شرسا ولكن تطور وزادت قدرته على الانتشار  ومن الممكن ان يصيب المريض 5 أصحاء".

 وتابع حسام حسني :"  المريض المصري لديه وعي بضرورة الذهاب إلى الطبيب وبالتالي نشهد زيادة في أعداد الإصابات في مصر مؤخرا ".

وأكمل حسام حسني :" يهمنا  في أعداد المصابين التعرف على الإصابات الخطرة ومازال 5 % من الأعداد المعلنة حالات  شديدة الخطورة، ويحتاجون إلى رعاية مركزة، و80 % من الحالات المكتشفة حالات بسيطة و15 % حالات متوسطة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض صدرية: إصابات كورونا في مصر تعلن بشفافية وليست مقلقة

متحدث الحكومة: مصر قادرة على اكتشاف المخالطين لمصابي كورونا وإخضاعهم للفحص

مستشار وزيرة الصحة: رسالة كل ساعتين من الفنانين عبر تطبيق الإبلاغ عن فيروس كورونا

باعتراف دولي.. علاج فعال لفيروس كورونا اخترعه مصري منذ 22 عاما

لقاح لـ كورونا.. روسيا تزف بشرى سارة عن بدء اختبارات سريرية على 60 متطوعا

بعد ارتفاع أعداد الوفيات حول العالم.. خبراء يشرحون لـ صدى البلد كيف ينتشر كورونا فى جسم الإنسان وسر خطورة أجهزة التنفس الصناعي على المرضى

ترشيحاتنا

البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

كلب يضع «بطريق» في فمه.. فيديو يحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على تيك توك

وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور

أي أعراض تنفسية نعتبره كورونا.. الصحة: لم نحسب بعد ذروة انتشار الفيروس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور