الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرات مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق في مدينة بني وليد، حسبما أفادت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها.





من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي تمكن اليوم السبت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة قرب مدينة بني وليد.





وأوضحت في بيان أن الجيش الليبي أسقط الطائرة الأولى بالقرب من مدينة بني وليد، بينم تم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بالمنطقة.





في وقت سابق، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.



