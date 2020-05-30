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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

السبت 30/مايو/2020 - 07:23 م
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة
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قسم الخارجي
تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرات مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق في مدينة بني وليد، حسبما أفادت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي تمكن اليوم السبت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة قرب مدينة بني وليد.

وأوضحت في بيان أن الجيش الليبي أسقط الطائرة الأولى بالقرب من مدينة بني وليد، بينم تم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بالمنطقة.

في وقت سابق، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.

وقال المحجوب إن تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي مستمر في القضاء على العناصر الإرهابية.
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