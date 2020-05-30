كورونا فيروس.. رامي صبري يشارك جمهوره بصورة مرتديا الكمامة.. شاهد

ونشر رامي صبري، صورة له، وهو يرتدي الكمامة، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "#coronavirus #staysafe #RamySabry".

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وكانت أغنية أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، قد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ ٣ مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية لقناة الـ سي بي سي على "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".