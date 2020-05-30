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فن

كورونا فيروس.. رامي صبري يشارك جمهوره بصورة مرتديا الكمامة.. شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 09:47 م
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حرص الفنان رامي صبري، على إتباع تعليمات الدولة الجديدة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة.

ونشر رامي صبري، صورة له، وهو يرتدي الكمامة، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "#coronavirus #staysafe #RamySabry".

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وكانت أغنية أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، قد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ ٣ مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية لقناة الـ سي بي سي على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".

وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين..  ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

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#coronavirus #staysafe #RamySabry

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