نيرمين الفقي تنعي حسن حسني: ربنا يرحمك ويحسن إليك يا أستاذ

نشرت النجمة نيرمين الفقي صورة للراحل حسن حسني عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .









وكتبت نيرمين الفقي على الصورة: "ربنا يرحمك ويحسن اليك يا استاذ انا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

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وشيّع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .





يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير .











