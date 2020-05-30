وزير الاتصالات: أحمال الإنترنت تضاعفت بسبب كورونا وتطوير الشبكة ساعدنا في الصمود

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أزمة فيروس كورونا دفعت إلى زيادة استخدام المواطنين لشبكة الانترنت ونحن مستمرون في الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الانترنت.





وأضاف عمرو طلعت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الاحمال زادت الضعف في الفترة الأخيرة .





وتابع عمرو طلعت:" قبل الجائحة كانت الذروة تبدا من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساء ولكن ساعات الذروة زادت لاكثر من 15 ساعة في اليوم".





واكمل عمرو طلعت:" هناك تغير في أنماط استخدام الانترنت وهذا امر متوقع مع تغير أنماط حياة المواطنين"، مضيفا:" لولا مشروع تطوير شبكة الإنترنت ما استطاعت الشبكة ان تستوعب الاحمال الكثيرة على الشبكة ".









ولفت عمرو طلعت:" تقديم حزم من الخدمات الإلكترونية عن طريق الانترنت ونعمل في هذا القطاع لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها قبل ازمة فيروس كورونا"، مضيفا:" تطبيق صحة مصر يرفع الضغط عن الخط الساخن الخاص باستقبال استفسارات فيروس كورونا".



