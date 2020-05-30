اخبار الرياضة .. حقيقة رحيل معلول وآجاي .. والعروض تنهال على أزارو .. وأزمة بسبب فضيحة رادس .. واجتماع طارئ للخطيب

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تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنيجيري جونيور أجايي مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المغربي وليد أزارو ، مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي، قد تلقى 3 عروض من أجل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كشف محامي الترجي التونسي حقيقة تهديد رئيس الوداد البيضاوي، بعد تقديم النادي المغربي شكوي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس" بشأن إلغاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.





يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي من الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد ان تاخر هناك لأسباب أسرية .







