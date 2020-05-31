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محافظات

تحرير 17 ألف مخالفة وتنفيذ 51 قرار إزالة كاملة بـ الغربية

الأحد 31/مايو/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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احمد علي
كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تحرير 17 ألفًا و170 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال شهر مايو الجارى، وذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة على كافة القطاعات ، سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
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أوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألف محضر شرطة مرافق، وتحرير 2009 محضر بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية، و 113 محضر طب بيطرى، و 927 محضر صحة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1121 محضرًا بمعرفة مباحث التموين شملت مخالفات عدة منها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

كما أعلن محافظ الغربية، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

أوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم ، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن ، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية في مركزي طنطا والمحلة الكبرى علي مساحة 21 قيراطا و 4 أسهم ، و4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحي اول وثان طنطا، علي مساحة 880 مترًا.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة في مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالي مساحة 1526 مترًا، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار ، و 19 حالة تعد علي أملاك الري، و 9 حالات تعد علي أملاك نهر النيل .
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