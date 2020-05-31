AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل: أتمنى رؤية حسام غالى رئيسا للأهلي وهذا سبب رحيلي عن القلعة الحمراء.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:58 ص
محمد فضل
محمد فضل
Advertisements
حسن العمدة
قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، إنه يتمنى رؤية زميله السابق، حسام غالى رئيسا للقلعة الحمراء فى المستقبل.

وأضاف محمد فضل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن حسام غالى يعد جديرا بتولى رئاسة النادي الأهلى، بشرط اكتساب الخبرات الكافية.

وأوضح محمد فضل، أن العامري فاروق، نائب النادي الأهلى، قد انتقد تصريحاته بشأن ترشيحه حسام غالى، لتولى رئاسة القلعة الحمراء، ولكنه شرح له الموقف بمنتهى الاحترام المتبادل.

وأكد محمد فضل، قائلا :” لقد عرض على تقلد منصب بالمنتخب المصري ، أثناء عملى بالأهلى ولكن محمود الخطيب تمسك بى، ولو عاد بى الزمن كنت اتخذت نفس القرار بالرحيل عن الأهلى، لقد جاء هذا القرار بسبب عدم وجود دور لي داخل القلعة الحمراء".


كما تحدث عن هيثم عرابي، قائلا :” لايوجد خلاف شخصي بيننا ولم ألتق به من قبل، وأراه شخصا محبا للأهلى، مضيفا :” امير توفيق هو أهم صفقة أبرمها الأهلى هذا الموسم لأنه أنجز كثيرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو يوضح موقف "فتحي" من التجديد للأهلي

أحمد سامي: الأهلي مبيقفش على لاعب.. وفتحي مش من أبناء النادي

أخبار الرياضة.. كواليس رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام عاشور.. محمد صلاح يتجه للمطبخ

اخبار النادي الاهلي اليوم.. مبلغ هائل لشراء رمضان صبحي.. وحسام غالي إلى رئاسة القلعة الحمراء

مدير تعاقدات الأهلي السابق: كهربا وقع للأحمر قبل الزمالك

السولية: الأهلي أكثر المتضررين من إلغاء الدوري وحسام غالي مثلي الأعلى ..فيديو

ترشيحاتنا

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

متحدث المنوفية: أصحاب فرح الشهداء أقاموه وسط الزراعات.. فيديو

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

داليا مصطفى تتألق برفقة زوجها بإطلالة بسيطة والجمهور: بنحبكم

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

AdvertisementS

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

أخبار الزمالك | شكوى ضد مرتضى منصور وحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

مجدي عبدالغني: البلد على أعتاب كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد بسبب الأهلي والزمالك.. فيديو

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

مرتضى منصور: تجديد عقد كارتيرون بزيادة 20%.. و3 صفقات جديدة مفاجأة.. فيديو

تقارير: فيروس كورونا يضرب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

أخبار الأهلي .. حقيقة عروض رحيل أجاي وعلي معلول .. 4 صفقات جديدة على رادار الأحمر والمجمدة أبرزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاب شرسة وبنادق فتاكة .. ترامب يهدد المتظاهرين إذا اقتربوا من البيت الأبيض| فيديو

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف