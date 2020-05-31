محمد فضل: أتمنى رؤية حسام غالى رئيسا للأهلي وهذا سبب رحيلي عن القلعة الحمراء.. فيديو

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، إنه يتمنى رؤية زميله السابق، حسام غالى رئيسا للقلعة الحمراء فى المستقبل.
وأضاف محمد فضل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن حسام غالى يعد جديرا بتولى رئاسة النادي الأهلى، بشرط اكتساب الخبرات الكافية.
وأوضح محمد فضل، أن العامري فاروق، نائب النادي الأهلى، قد انتقد تصريحاته بشأن ترشيحه حسام غالى، لتولى رئاسة القلعة الحمراء، ولكنه شرح له الموقف بمنتهى الاحترام المتبادل.
وأكد محمد فضل، قائلا :” لقد عرض على تقلد منصب بالمنتخب المصري ، أثناء عملى بالأهلى ولكن محمود الخطيب تمسك بى، ولو عاد بى الزمن كنت اتخذت نفس القرار بالرحيل عن الأهلى، لقد جاء هذا القرار بسبب عدم وجود دور لي داخل القلعة الحمراء".
كما تحدث عن هيثم عرابي، قائلا :” لايوجد خلاف شخصي بيننا ولم ألتق به من قبل، وأراه شخصا محبا للأهلى، مضيفا :” امير توفيق هو أهم صفقة أبرمها الأهلى هذا الموسم لأنه أنجز كثيرا".