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محافظ الشرقية: هناك حالة لامبالاة من أهالي المحافظة.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:00 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه قام بجولة لبعض المناطق في المحافظة للتأكد من تطبيق الحظر وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.


وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه كان في أولاد صقر وشاهد زفة عروس ووراءه سيارتين أثناء الحظر وبالفعل تم التعامل معهم في الحال.


وتابع محافظ الشرقية، أن هناك حالة لامبالاة في ظروف صعبة جدا وهذه الحالة غير مبررة، مشيرا إلى أنه كل يوم تأتي إليهم مناشدات بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.


وأوضح الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تتعامل بصرامة تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى أنه جار التحقيق فى واقعة تسليم جثة متوفى بكورونا دون اتخاذ الإجراءات الطبية.

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