ضبط مصنع كمامات مجهولة المصدر يعمل خلال أوقات الحظر بمنيا القمح.. صور

أكد المحاسب حسنى الحاجرى رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه تم شن حملة مكبرة على المحال المخالفة وغير المرخصة بدائرة مركز منيا القمح بالتنسيق مع رجال المباحث ومباحث التموين.
وأضاف "الحاجري" أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع للكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجديدة باسم "أحمد ا" على مساحة ١٥٠٠ متر غير مرخص.
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وأشار رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه تبين خلال الجولة أن المصنع يعمل بكامل طاقتة فى أوقات الحظر دون الالتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة وتم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.
ومن جانبه فقد قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد بجولة مفاجئة مساء أمس لمركز ومدينة أولاد صقر لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال من الساعة الثامنة مساء، تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامه المواطنين.