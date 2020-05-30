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محافظات

غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أستمرار رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم شن حملة مكبرة علي قري الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة التابعة لرئاسة المركز لضبط المحال المخالفة لقرار الحظر والتي أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة.

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وأشار "فاروق" الي انه جاءت تلك الحملة بقيادة المحاسب حسام الشناوي، رئيس الوحدة المحلية بشنبارة ، يرافقه حمدي الصعيدي مسئول المتابعة بالوحدة ورئيس لجنة الغلق، وتم المرور علي المحال التجارية بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة الوحدة المحلية.

 

ومن جانبه فقد أكد "حسام الشناوي" رئيس الوحدة المحلية أنه تم غلق وتشميع 5 محال تجارية بحوض الطرفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار الحظر بمختلف القري التابعة لرئاسته للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار رئيس الوحدة المحلية بشنبارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من أعمال التطهير والتعقيم لقري الوحدة المحلية التابعة لرئاسته واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك بناءا علي تعليمات المحاسب نبيل فاروق رئيس المركز وتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور
غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور
غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور
غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور
غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر بالزقازيق.. صور
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