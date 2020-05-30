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محافظات

فض حفل زفاف وغلق 10 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالشرقية

السبت 30/مايو/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المدن، شنت حملات مكبرة للتأكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق قرار الحظر واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن "حسنى الحاجرى" رئيس مركز ومدينة منيا القمح ونائب رئيس المركز وعددًا من موظفى رئاسة المركز وقوات الشرطة قاموا بفض حفل زفاف مقام بالشارع العام بجوار مدرسة أم ربيع بقرية سنهوت، وذلك فى ظل غياب الوعى لدى المواطنين بمدى خطورة التزاحم فى انتشار وتفشى الفيروس بين المواطنين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة المحاسب نبيل فاروق بمتابعة مستمرة لتفعيل قرارت الدولة المصرية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وشنت رئاسة المركز حملة مكبرة على المحال المخالفة والتي أسفرت عن تشميع 10 محال تجارية مخالفة للقرارات بقرية بني شبل وتلحوين، بالإضافة لأعمال الرش والتطهير بذات الناحية، وذلك بحضور المهندس "محمد العوضي" و"خالد أمين جمعة" نائبي رئيس المركز.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق وأماكن التجمعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.
فض حفل زفاف وغلق 10 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالشرقية
فض حفل زفاف وغلق 10 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالشرقية
فض حفل زفاف وغلق 10 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالشرقية
فض حفل زفاف وغلق 10 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالشرقية
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