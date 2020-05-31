تشجيعا على ارتدائها.. محافظ أسيوط يوجه بتوزيع كمامات مجانية على العاملين بالديوان العام

شدد اللواء عصام سعد محافظ ، على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع دخول العاملين والمواطنين للديوان العام والوحدات المحلية بدون كمامات واقية حفاظًا على صحتهم وصحة الآخرين بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". أسيوط ، على









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وقال محافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه اجتمع بـ سامح عبد القادر مدير إدارة الأمن بالديوان العام للمحافظة ومحمود عبد المجيد مدير الشئون الإدارية لتنفيذ القرارات والتعامل مع المخالفين بكل حزم.









وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 آلاف جنيه وفقًا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن مشيرًا إلى إنه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والاحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي.









وأضاف المحافظ أنه وجه يتوزيع كمامات مجانية على جميع العاملين بالديوان العام تشجيعًا لهم على ارتدائها والالتزام بها فضلًا عن تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية لتنفيذ قرارات استمرار إغلاق "المقاهي والكافيتريات والملاهي والأندية الصحية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه بالإضافة إلى ما يستمر خلال فترة سريان القرار من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا.









وأشار المحافظ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه لافتا الى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



