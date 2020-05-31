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تعليم

لاستقبال حالات كورونا الحرجة.. جامعة أسيوط تعلن تجهيز 60 غرفة عناية مركزة

الأحد 31/مايو/2020 - 02:59 م
جامعة اسيوط تعلن
جامعة اسيوط تعلن تجهيز 60 غرفة عناية مركزة
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إيهاب عمر
كشف الدكتور طارق الجمال عن خطة الجامعة القادمة في إجراء بعض التوسعات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابي فيروس كورونا من داخل وخارج الجامعة.

وتتضمن تجهيز مبنى من مباني المدن الجامعية لعزل الحالات المصابة بكوفيد 19 من أبناء الجامعة، والذين لا يعانون من أعراض مرضية صعبة ولا يرغبوا فى إجراء العزل المنزلي .كما

وأضاف أنه جار تجهيز 60 غرفة عناية مركزة تضم 50 جهاز تنفس صناعي بالمستشفى الجامعي لاستقبال الحالات الحرجة، إلى جانب تخصيص 5 طوابق بالمستشفى الرئيسي لراغبى العلاج بالأجر والعلاج الخاص من مصابي كورونا من داخل أو خارج الجامعة.

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جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة في جلسته الدورية عن شهر مايو الجارى وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور السادة النواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وكافة عمداء الكليات النظرية والعملية .

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وشباب الأطباء ، وكذلك أطقم التمريض وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، لما يقدموه من دور بطولي في القيام بواجبهم الوطني والمهني المنوط بهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في أقسام الاستقبال والطوارئ ، أو بمستشفى الراجحى الجامعى للعزل .

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كما أشاد رئيس جامعة أسيوط بتعاون قيادات العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والسادة مديري مستشفيات أسيوط الجامعية مما ساهم فى إدارة أزمة استقبال مصابى فيروس كورونا على نحو ناجح ومنظم .

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن خالص تهانيه القلبية باسم مجلس الجامعة إلى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمناسبة شفائه وخروجه معافيًا من مستشفى الراجحى للعزل، سائلًا المولى عز وجل أن يمن بسرعة الشفاء العاجل للدكتور محمود جابر مرسى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وأن يحفظ مصر وجميع المصريين من كل سوء.

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