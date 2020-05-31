إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بسوهاج

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمصادرة حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالبلوك الأبيض لصالح الوحدة القروية بشندويل بحمولة 5000 من البلوك الأبيض، وتم تسليم السيارة للمرور وسحب رخص السائق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بقرية بني وشاح بمساحة 90 متر ارض زراعية مخالفة لقانون البناء.
وأوقف حي غرب سوهاج حالتين بناء مخالف وتم مصادرة مواد البناء، الحالة الأولى مخالفة بالعمارة رقم 19 بشارع أحمد بن طولون بالمخبز الآلي بدون ترخيص بالدور السابع ومخالفة لقيود الإرتفاع، والحالة الثانية بنجع مطرود ببرج مرخص وقد تم استئناف الأعمال بالبرج دول إنتظار مراجعة الإشتراطات البنائية .
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة فورية لحالتين تعدي على أرض زراعية بونينة بقرية الروافع على مساحة 2 قيراط، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مركز ومدينة طهطا تم ايقاف بناء مخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء بشارع السيالة بساحل طهطا.
كما أزال مركز ومدينة جرجا حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص بالدور الرابع علوي بمساحة 120 متر مربع، وبالدور الخامس علوي عبارة عن أعمدة مباني بالطوب بمساحة 120 متر مربع، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية منها حالة بمساحة قيراط و12 سهم بقرية الحرجة قبلي، وحالة بمساحة 5 سهم بقرية برخيل، بينما أزال مركز ومدينة دار السلام بناء بدون ترخيص علي مساحة نصف قيراط بقرية النغاميش بمجلس قروي الخيام .
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