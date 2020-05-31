إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بسوهاج

يأتي وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمصادرة حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالبلوك الأبيض لصالح الوحدة القروية بشندويل بحمولة 5000 من البلوك الأبيض، وتم تسليم السيارة للمرور وسحب رخص السائق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بقرية بني وشاح بمساحة 90 متر ارض زراعية مخالفة لقانون البناء.





وأوقف حي غرب سوهاج حالتين بناء مخالف وتم مصادرة مواد البناء، الحالة الأولى مخالفة بالعمارة رقم 19 بشارع أحمد بن طولون بالمخبز الآلي بدون ترخيص بالدور السابع ومخالفة لقيود الإرتفاع، والحالة الثانية بنجع مطرود ببرج مرخص وقد تم استئناف الأعمال بالبرج دول إنتظار مراجعة الإشتراطات البنائية .





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة فورية لحالتين تعدي على أرض زراعية بونينة بقرية الروافع على مساحة 2 قيراط، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مركز ومدينة طهطا تم ايقاف بناء مخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء بشارع السيالة بساحل طهطا.





كما أزال مركز ومدينة جرجا حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص بالدور الرابع علوي بمساحة 120 متر مربع، وبالدور الخامس علوي عبارة عن أعمدة مباني بالطوب بمساحة 120 متر مربع، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية منها حالة بمساحة قيراط و12 سهم بقرية الحرجة قبلي، وحالة بمساحة 5 سهم بقرية برخيل، بينما أزال مركز ومدينة دار السلام بناء بدون ترخيص علي مساحة نصف قيراط بقرية النغاميش بمجلس قروي الخيام .

اقرا ايضا

ضبط 6 أطنان قمح بها "سوس" قبل تخزينها في صوامع سوهاج