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تعليم

مجلس جامعة سوهاج يقرر بدء امتحانات الفرق النهائية 15 يوليو والدراسات العليا 15 أغسطس

الأحد 31/مايو/2020 - 04:07 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة  خلال جلسته رقم 156 بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للكليات المختلفة 15 يوليو 2020، على ان تعلن الكليات جداول الإمتحانات في موعد أقصاه 1/7/2020م ، كما قرر المجلس عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة يوم 15 اغسطس من العام الجاري .


واوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة ان المجلس قرر عدد من القواعد المنظمة للامتحانات كالآتي :-

1- تجرى الإمتحانات على فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحده.

2-    ألا يتجاوز زمن الإمتحان ساعتان والا يقل عن ساعة بإستثناء بعض المقررات بكلية الطب البشرى أو غيرها بعد موافقة مجلس الجامعة.

3-    أن يكون الإمتحان بنظام الصواب والخطأ وإختيار من متعدد أو إختيار نظام آخر إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك

4- يراعى ان يكون الامتحان من الجزء الاكبر الذي تم تدريسه قبل 15 مارس 2020.

5- تلتزم الكلية بعمل نماذج إسترشادية للامتحانات وإعلان ذلك للطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

6-  بالنسبة للامتحانات العملية للفرق النهائية تعقد بعد انتهاء الامتحانات النظرية مع ضرورة منح الطالب اسبوعين قبل الامتحان العملي للتدريب والمراجعة، ويقيم الامتحان بدرجات طبقًا للائحة الداخلية للكلية.

7-  تلتزم الكليات بإعلان نتيجة الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ نهاية الإمتحانات .

يذكر ان رئيس الجامعة قد كلف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وامين الجامعة المساعد، بوضع خطة تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية بمرافق الجامعة المختلفة، وتجهيز سيارات نقل الطلاب الى اللجان الامتحانية، لضمان امن وسلامة الطلبة والطالبات 
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