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أخبار العالم

نشر 5 آلاف من الحرس الوطني الأمريكي في 15 ولاية بعد مقتل جورج فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:01 م
نشر 5 آلاف من الحرس
نشر 5 آلاف من الحرس الوطني الأمريكي في 15 ولاية
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قسم الخارجي
أعلن الحرس الوطني الأمريكي نشر 5000 من جنوده والقوات الجوية التابعة للحرس، في العاصمة واشنطن وأكثر من 15 ولاية، وذلك للسيطرة على الأوضاع في ظل الاحتجاجات العنيفة على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وأوضح الحرس الوطني الأمريكي في بيان أن الأوضاع على الأرض متغيرة، مشيرا إلى أن أعداد الجنود تتغير استجابة للتطورات، معلنا عن وضع 2000 جندي آخرين على أهبة الاستعداد للتدخل إذا لزم الأمر.

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وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة حيث لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم  أنباء عن حوادث إطلاق نار متعددة فى وسط مدينة إنديانابوليس من ليلة السبت حتى صباح الأحد.

فيما فرضت السلطات الأمريكية  حظر تجول في أتلانتا، لوس أنجلوس، فيلادلفيا، ناشفيل، في محاولة لاحتواء أعمال العنف المتزايدة، بينما استمرت الاشتباكات وأعمال الشغب في منيابوليس وشيكاغو ونيويورك.
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