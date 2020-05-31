خالد الجندي: بكيت فرحا بعد فتح المسجد النبوي .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه بكى فرحًا عند مشاهدته للحظة فتح أبواب فجر اليوم للمُصلين، مشيرًا إلى أن كل من شاهد مشهد فتح المسجد النبوي غسلت أعينهم من البكاء . المسجد النبوي فجر اليوم للمُصلين، مشيرًا إلى أن كل من شاهد مشهد فتح المسجد النبوي غسلت أعينهم من البكاء .









عن سعادته بفتح أبواب المسجد النبوي الشريف للصلاة، بعد إغلاقه عدة أسابيع بسبب كورونا، منوهًا بأن الصلاة في المسجد النبوي فتحت أبواب الشفاعة. وأعرب « الجندي » خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد،





وتابع: أن هذا يوم مبارك، ولا أستطيع أن أصف لكم مدى السعادة التى كنت فيها، أنا وكل المسلمين، المشهد جعلنى أبكي فرحًا، لم يحدث أبدًا، من شدة الفرحة، هذا أعظم وأخشع مشهد، فالمسجد النبوي بيت الرحمة والشفاعة، وفتحت به أبواب الشفاعة، وبشارة خير".





وأضاف: "نشكر المملكة العربية السعودية، على مجهوداتها، والناس مقدرين النعمة، وتم إزالة السجاد، وهذا درس فى منتهى الأهمية، فأطهر مسجد تم ازالة السجاد الذى يعتبر مخزن العدوى".





رفع مؤذن المسجد النبوي ، أذان الفجر اليوم الأحد بعد 71 يومًا من إغلاق أبوابه، وسط توافد كبير للمصلين.





واستقبل المسجد النبوي، المصلين في صلاة الفجر، بعدما فتحت وكالة شئون المسجد النبوي، أبوابه أمامهم اليوم، للمرة الأولى لصلاة فجر الأحد بعد غلقها منذ 20 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



