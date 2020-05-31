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محافظات

ارتفاع الإجمالي إلى 26 متعافيا .. صحة البحر الأحمر: شفاء 4 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 10:23 م
شفاء ٤ حالات جديدة
شفاء ٤ حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، تعافي ٤ حالات إصابة بفيروس كورونا، وشفائها وخروجها من مستشفي العزل بحميات الغردقة ومستشفي الغردقة العام، اليوم الأحد، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال انه تم السماح بخروجهم من المستشفيين ليرتفع عدد حالات التعافي والشفاء إلى ٢٦ حالة منذ بداية تخصيص حميات الغردقة ومستشفي الغردفة العام كمستشفيات للعزل.

ووجه «مرعي» الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض على امجهود المبذول من مستشفى العزل بالغردقة.

واوضح «مرعي» أنه تم تخصيص ٦ مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا، وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن ٣٢١ مستشفى على مستوي الجمهورية.
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