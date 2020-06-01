صديق عمرى ولم أتقاضى أجرا.. إيساف يعتذر عن غنائه في حفل عقد قران.. فيديو

قال المطرب إيساف ، إن المكان الذى قمت بالغناء فيه ليس فرح بمعني الكلمة ولكنها كانت مناسبة عقد قران صديق عمرى ولم اذهب بفرقتي ولم اتلق أجرا علي ذلك.





واضاف إيساف خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أنه عند الدخول الي الحفل كنا نرتدى الكمامات ومثلما يفعل الاغلبية من المشاهير بعد دخولنا الى الحفل قمنا بنزعها بحسن نية.





واوضح إيساف ، أن الحفل كان به العديد من المشاهير ولكن ليسوا مغنين وقاموا بتشغيل الموسيقى وطلبوا مني أن أقوم بالغناء وفعلت ذلك بطبع ولاد البلد.









وتابع : عدد المتواجدين في الحفل لم يتجاوز الـ40 فردا من الاقارب والاصدقاء وقاموا بتطبيق جميع الضوابط الصحية وكان هناك مسافات بيننا.





واستكمل: أعتذر عن ما حدث تماما "لأنني أخطأت" ولا يمكنني أن أنفي ذلك ولكن ما حدث انني اجبرت علي الغناء حتى لا أتسبب في كسر فرحت صديق عمرى.