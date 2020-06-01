AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صديق عمرى ولم أتقاضى أجرا.. إيساف يعتذر عن غنائه في حفل عقد قران.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:05 ص
المطرب إيساف
المطرب إيساف
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المطرب إيساف ، إن المكان الذى قمت بالغناء فيه ليس فرح بمعني الكلمة ولكنها كانت مناسبة عقد قران صديق عمرى ولم اذهب بفرقتي ولم اتلق أجرا علي ذلك.

واضاف إيساف خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أنه عند الدخول الي الحفل كنا نرتدى الكمامات ومثلما يفعل الاغلبية من المشاهير بعد دخولنا الى الحفل قمنا بنزعها بحسن نية.

واوضح إيساف ، أن الحفل كان به العديد من المشاهير ولكن ليسوا مغنين وقاموا بتشغيل الموسيقى وطلبوا مني أن أقوم بالغناء وفعلت ذلك بطبع ولاد البلد.


وتابع : عدد المتواجدين في الحفل لم يتجاوز الـ40 فردا من الاقارب والاصدقاء وقاموا بتطبيق جميع الضوابط الصحية وكان هناك مسافات بيننا.

واستكمل:  أعتذر عن ما حدث تماما "لأنني أخطأت" ولا يمكنني أن أنفي ذلك  ولكن ما حدث انني اجبرت علي الغناء حتى لا أتسبب في كسر فرحت صديق عمرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة نرجع.. إيساف يتعاون مع بسكال مشعلاني في ديو غنائى.. التفاصيل

ترشيحاتنا

أكرم توفيق يوجه رسالة إلى محمود الجزار .. شاهد

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

خاف على نفسك وأختك.. أحمد موسى: اللي عملته يا محمد رمضان مكنش ينفع

وزير التعليم يحسم الجدل: امتحانات الثانوية العامة في موعدها

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها