جددوا مطالبهم بعدم استكمال البطولة.. هاني حتحوت يكشف نتائج اجتماع أندية الدوري.. فيديو

قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أندية القسم الثاني، عقدت أمس الأحد، اجتماعا، رفقة عدد من نظرائهم بـ الدورى الممتاز لبحث مصير المسابقات المحلية، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن رؤساء أندية القسم الثاني جددوا مطالبهم بعدم استكمال بطولة الدورى، مع الإستعداد للموسم الجديد.
وأوضح هانى حتحوت، إن رؤساء أندية القسم الثاني، أكدوا علي صعوبة استكمال الدوري، خاصة إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيكلف الأندية مبالغ طائلة في ظل الأزمات المالية التي تعصف بالأندية، لتوقف النشاط، فضلا عن عدم القدرة بالوفاء، بمستحقات اللاعبين .
كما أكد هانى حتحوت، على أن الجميع اتفقوا أيضا على إلغاء الموسم الحالي، و صعود الفرق أصحاب المراكز الأولي للدوري الممتاز، كما تتويج صاحب الأهلى بالدورى، نظرا لتصدره جدول ترتيب المسابقة.
وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .