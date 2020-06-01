AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جددوا مطالبهم بعدم استكمال البطولة.. هاني حتحوت يكشف نتائج اجتماع أندية الدوري.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:00 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أندية القسم الثاني، عقدت أمس الأحد، اجتماعا، رفقة عدد من نظرائهم بـ الدورى الممتاز لبحث مصير المسابقات المحلية، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن رؤساء أندية القسم الثاني جددوا مطالبهم بعدم استكمال بطولة الدورى، مع الإستعداد للموسم الجديد.

وأوضح هانى حتحوت، إن رؤساء أندية القسم الثاني، أكدوا علي صعوبة استكمال الدوري، خاصة إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيكلف الأندية مبالغ طائلة في ظل الأزمات المالية التي تعصف بالأندية، لتوقف النشاط، فضلا عن عدم القدرة بالوفاء، بمستحقات اللاعبين .

كما أكد هانى حتحوت، على أن الجميع اتفقوا أيضا على إلغاء الموسم الحالي، و صعود الفرق أصحاب المراكز الأولي للدوري الممتاز، كما تتويج صاحب الأهلى بالدورى، نظرا لتصدره جدول ترتيب المسابقة.

وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري الممتاز.. فيديو

اقتراح بتصعيد 6 فرق من القسم الثاني وخوض بطولة الدوري الممتاز على مجوعتين.. فيديو

5 أزمات منعت الأندية الكبار من التتويج بالبطولات.. تفاصيل

علاء عبد العال: رفضت العودة إلى الدوري الممتاز من أجل بتروجت.. فيديو

اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

الإسماعيلي عن استكمال بطولة الدوري: حياة لاعبينا أهم وأغلى

ترشيحاتنا

تعليمات نهائية من اتحاد الكرة للأندية قبل الإعلان عن عودة الدوري

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

كورونا يهاجم سيدات الإعلام.. إصابة المذيعة داليا أبو عمر بالفيروس

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها