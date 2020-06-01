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فن

أخبار الفن.. إصابة نهال نبيل بفيروس كورونا.. ومحمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:57 ص
نهال نبيل
نهال نبيل
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

كشف الفنان محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الكبير الراحل حسن حسني؛ ردا على سؤال أحد متابعيه. 


أعلنت دارين حلمي خطيبة الفنان تامر عاشور عن انفالصهما للمرة الثانية من خلال خاصية ASK عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعلنت الفنانة مي فاروق، إصابة المطربة نهال نبيل بـ فيروس كورونا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


أعلن المخرج أحمد حسين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا.

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